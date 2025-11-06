Дефицит хлеба в Кировоградской области в сезоне 2025/26 может стать причиной удорожания продукции из-за уменьшения запасов продовольственной пшеницы, необходимой для работы местных предприятий по производству муки, сообщает Politeka.

Во время форума «ХЛЕБ.ua» руководитель Союза «Мукомели Украины» Родион Рыбчинский заявил, что урожай зерновых ожидается на уровне 21 миллиона тонн. Из этого объема всего 10,3 миллиона тонн будет составлять продовольственная пшеница, а 1,7 миллиона будет соответствовать самым высоким стандартам качества. Такое распределение усложняет деятельность предприятий, занимающихся переработкой зерна и изготовлением муки.

По словам Рыбчинского, сейчас заметно усиливается конкуренция между переработчиками внутри страны и экспортерами. Из-за ограниченных ресурсов аграрии не спешат реализовывать зерно, оставляя его на хранение в собственных хозяйствах. Это замедляет оборот продукции, создает колебания рыночной стоимости и влечет за собой сложности для предприятий хлебопекарной сферы.

Кроме того, ситуацию усугубляет недостаток ржи. В текущем сезоне прогнозируется импорт около 9 тысяч тонн, тогда как в прошлом году этот показатель составил всего 1,6 тысяч тонн. Такой разрыв повышает зависимость от внешних поставок и отрицательно сказывается на стабильности внутреннего рынка.

Эксперты отмечают, что сокращение объемов зерновых культур и изменение структуры посевов могут напрямую отразиться на ценах в следующем году. Уже сейчас дефицит пшеницы должного качества создает затруднения для изготовления муки, увеличивая риски для продовольственной отрасли.

Таким образом дефицит хлеба в Кировоградской области становится одним из ключевых вызовов нового сезона, формируя ситуацию на рынке зерна, влияя на ценовые тенденции и стабильность обеспечения населения хлебобулочными изделиями.

Источник: Agravery.com

