Обмеження руху транспорту в Київській області стосуються Ірпеня, повідомляє Politeka.

Як проінформувала секретар міської ради у своєму офіційному Телеграм-каналі, в Ірпені тимчасово перекриють одну з вулиць. Роботи триватимуть протягом усього дня, тому місцевим радять планувати свої маршрути заздалегідь.

Обмеження руху транспорту в Київській області будуть діяти 8 листопада з 06:00 до 18:00. У місті частково перекриють вулицю Поезії, 1. Тимчасові зміни пов’язані з демонтажем будівельної техніки, яка використовувалася під час зведення нового бізнес-центру.

Роботи потребують дотримання особливих заходів безпеки, тому проїзд на цій ділянці буде перекритий, щоб уникнути ризиків для пішоходів і водіїв.

Як зазначають у міській раді, обмеження руху транспорту в Київській області запроваджуються на час проведення демонтажу великогабаритних механізмів. Водіїв закликають дотримуватись вимог дорожніх знаків і бути уважними під час проїзду поблизу ділянки робіт.

Нагадаємо, що останнім часом подібні тимчасові перекриття відбуваються і в самому Києві. Так, до 7 листопада закрили проїзд одразу на двох вулицях через ремонт дорожнього покриття.

Роботи виконують на Миколи Лаврухіна у Деснянському районі та Івана Дзюби у Святошинському. На Лаврухіна дорожники вкладають верхній шар асфальтобетону на відрізку від вулиці Оноре де Бальзака до будинку №9.

Ремонтні заходи 7 листопада триватимуть з 8:00 до 18:00. Водночас, на Івана Дзюби спеціалісти обіцяють закінчити до 20:00. Ділянка робіт простягається від Симиренка до проспекту Академіка Корольова.

