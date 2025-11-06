Ограничения движения транспорта в Киевской области относятся к Ирпеню, сообщает Politeka.

Как сообщила секретарь городского совета в своем официальном Телеграмм-канале, в Ирпене временно перекроют одну из улиц. Работы будут продолжаться весь день, поэтому местным советуют планировать свои маршруты заранее.

Ограничения движения транспорта в Киевской области будут действовать 8 ноября с 06.00 до 18.00. В городе частично перекроют улицу Поэзии, 1. Временные изменения связаны с демонтажем строительной техники, которая использовалась при строительстве нового бизнес-центра.

Работы нуждаются в соблюдении особых мер безопасности, поэтому проезд на этом участке будет перекрыт во избежание рисков для пешеходов и водителей.

Как отмечают в городском совете, ограничения движения транспорта в Киевской области вводятся во время проведения демонтажа крупногабаритных механизмов. Водителей призывают соблюдать требования дорожных знаков и быть внимательными при проезде вблизи участка работ.

Напомним, что в последнее время подобные временные перекрытия происходят и в Киеве. Так, до 7 ноября закрыли проезд сразу на двух улицах из-за ремонта дорожного покрытия.

Работы выполняют на Николая Лаврухина в Деснянском районе и Ивана Дзюбы в Святошинском. На Лаврухина дорожники укладывают верхний слой асфальтобетона в отрезке от улицы Оноре де Бальзака до дома №9.

Ремонтные мероприятия 7 ноября продлятся с 8:00 до 18:00. В то же время, на Ивана Дзюбы специалисты обещают закончить до 20:00. Участок работ находится от Симиренко до проспекта Академика Королева.

