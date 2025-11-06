Експерти кажуть, що певний дефіцит продуктів у Запоріжжі триває вже довгий час, тож розповідаємо про прогнози на майбутнє.

Дефіцит продуктів у Запоріжжі набирає обертів і змушує покупців уважніше стежити за цінами на ринку, повідомляє Politeka.

В Україні продовжує зростати вартість м’яса, зокрема свинини, а дефіцит цього продукта у Запоріжжі стає все більш помітним на ринку.

Причиною такого явища є скорочення поголів’я тварин, що призвело до зменшення пропозиції на внутрішньому ринку. За словами експертів, ситуація у м’ясній галузі виглядає напруженою.

Вартість свинини з початку 2025 року піднялася приблизно на третину, а якщо порівняти з попереднім роком, то цінники зросли майже на 60 відсотків.

Найголовніша причина цього – суттєве скорочення кількості свиней, яких нині в Україні залишилося близько 4,5 мільйона. Більшість із них утримується у приватних господарствах. Через це виник дефіцит продуктів у Запоріжжі, який відчутно позначився на рівні закупівельних цін.

За оцінками агроаналітиків, середня вартість живої ваги свиней беконних порід у вересні коливалася від 98 до 100 гривень за кілограм. Це стало поштовхом для активізації імпорту. Лише у серпні в країну завезли понад 4,6 тисячі тонн м’яса, що майже на половину більше, ніж у липні.

Загалом за 8 місяців 2025 року імпорт досяг 14,9 тисячі тонн, що у понад 7 разів перевищує показники минулого року. Такий рівень ввезення не спостерігався з 2022 року.

Фахівці прогнозують, що до кінця року Україна може імпортувати понад 25 тисяч тонн свинини. Більшість поставок очікується у другій половині року.

При цьому падіння ціннників на тварин у країнах Європейського Союзу робить закупівлі там привабливими для українських підприємств. У результаті імпортна продукція стає основним доповненням до дефіцитного внутрішнього ринку.

