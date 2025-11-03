Організація надає безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі, однак роздача не є щоденною.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі можна отримати від фонду «Посмішка ЮА», проте роздача відбувається не кожного дня, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

Благодійний фонд «Посмішка ЮА» продовжує активно реалізовувати гуманітарні програми, спрямовані на підтримку вразливих категорій населення, які постраждали від війни. Одним із головних напрямів діяльності організації є забезпечення безкоштовними продуктами внутрішньо переміщених осіб та пенсіонерів у Запоріжжі.

Тут регулярно забезпечують нужденних продуктовими наборами, однак важливо зауважити, що роздача не здійснюється щоденно. Інформація про дати проведення видачі гуманітарної допомоги, а також точні адреси, де її можна отримати, публікується на офіційному сайті фонду та на його сторінках у соціальних мережах. Саме тому організація закликає громадян уважно слідкувати за оновленнями, аби вчасно дізнаватися про нові можливості отримати підтримку.

Діяльність благодійного фонду охоплює кілька ключових напрямів підтримки населення:

По-перше, це системна роздача безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Запоріжжі та області, які залишилися без стабільного доходу через бойові дії або втрату роботи. Такі набори включають основні продукти харчування, необхідні для щоденного життя.

По-друге, організація допомагає родинам, що були змушені залишити свої домівки або втратили житло. Їм надають теплий одяг, постільну білизну, побутові речі та засоби першої необхідності.

Окрім того, «Посмішка ЮА» забезпечує громадян товарами для повсякденного вжитку — засобами особистої гігієни, дитячим харчуванням, підгузками, а також спеціальними наборами для догляду за людьми похилого віку.

Організатори нагадують, що інформація про дати та адреси роздач постійно оновлюється. Тому кожному, хто потребує підтримки, рекомендують регулярно перевіряти офіційні канали комунікації «Посмішки ЮА» — сайт та соціальні мережі, де публікуються всі актуальні повідомлення про нові етапи гуманітарних програм.

