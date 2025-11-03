Организация предоставляет бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье, однако раздача не является ежедневной.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье можно получить от фонда «Посмішка ЮА», однако раздача происходит не каждый день, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации.

Благотворительный фонд «Посмішка ЮА» продолжает активно реализовывать гуманитарные программы, направленные на поддержку уязвимых категорий населения, пострадавших от войны. Одним из главных направлений деятельности организации является обеспечение бесплатными продуктами внутриперемещенных лиц и пенсионеров в Запорожье.

Здесь регулярно обеспечивают нуждающиеся продуктовыми наборами, однако важно заметить, что раздача не осуществляется ежедневно. Информация о датах проведения выдачи гуманитарной помощи, а также точные адреса, где ее можно получить, публикуется на официальном сайте фонда и его страницах в социальных сетях. Именно поэтому организация призывает граждан внимательно следить за обновлением, чтобы вовремя узнавать новые возможности получить поддержку.

Деятельность благотворительного фонда охватывает несколько ключевых направлений поддержки населения:

Во-первых, это системная раздача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье и области, которые остались без стабильного дохода из-за боевых действий или потери работы. Такие наборы включают в себя основные продукты питания, необходимые для повседневной жизни.

Во-вторых, организация помогает семьям, вынужденным покинуть свои дома или потерявшим жилье. Им предоставляют теплую одежду, постельное белье, бытовые принадлежности и средства первой необходимости.

Кроме того, «Улыбка ЮА» обеспечивает граждан товарами для повседневного потребления — средствами личной гигиены, детским питанием, подгузниками, а также специальными наборами по уходу за пожилыми людьми.

Организаторы напоминают, что информация о датах и ​​адресах раздач постоянно обновляется. Поэтому каждому, кто нуждается в поддержке, рекомендуют регулярно проверять официальные каналы коммуникации «Посмішка ЮА» — сайт и социальные сети, где публикуются все актуальные сообщения о новых этапах гуманитарных программ.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Запорожье: какие базовые товары взлетели в цене.

Также Politeka сообщала, Начало отопительного сезона 2025 года в Запорожье: когда заработают батареи в домах.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Запорожье: как изменятся цены на базовый товар.