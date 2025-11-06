Эксперты говорят, что определенный дефицит продуктов в Запорожье продолжается уже долгое время, так что рассказываем о прогнозах на будущее.

Дефицит продуктов в Запорожье набирает обороты и заставляет покупателей внимательнее следить за ценами на рынке.

В Украине продолжает расти стоимость мяса, в частности, свинины, а дефицит этого продукта в Запорожье становится все более заметным на рынке.

Причиной такого явления есть сокращение поголовья животных, что привело к уменьшению предложения на внутреннем рынке. По словам экспертов, ситуация в мясной отрасли выглядит напряженной.

Стоимость свинины с начала 2025 г. поднялась примерно на треть, а если сравнить с предыдущим годом, то ценники выросли почти на 60 процентов.

Самая главная причина этого – существенное сокращение количества свиней, которых в настоящее время в Украине осталось около 4,5 миллиона. Большинство из них содержатся в частных хозяйствах. Из-за этого возник дефицит продуктов в Запорожье, ощутимо отразившийся на уровне закупочных цен.

По оценкам агроаналитиков средняя стоимость живого веса свиней беконных пород в сентябре колебалась от 98 до 100 гривен за килограмм. Это послужило толчком для активизации импорта. Только в августе в страну завезли более 4,6 тысяч тонн мяса, что почти на половину больше, чем в июле.

В целом за 8 месяцев 2025 года импорт достиг 14,9 тысяч тонн, что в более чем 7 раз превышает показатели прошлого года. Такого уровня ввоза не наблюдалось с 2022 года.

Специалисты прогнозируют, что до конца года Украина может импортировать более 25 тысяч тонн свинины. Большинство поставок ожидается во второй половине года.

При этом падение ценников на животных в странах Европейского Союза делает закупки там привлекательными для украинских предприятий. В результате импортная продукция становится основным дополнением к дефицитному внутреннему рынку.

