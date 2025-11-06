С начала ноября жителям Сумской области следует внимательнее следить за изменениями в перевозках, так как появился новый график движения поездов.

Новый график движения поездов в Сумской области введен в связи с оптимизацией маршрутов и корректировкой времени отправки нескольких пригородных рейсов, сообщает Politeka.

Как сообщили в официальном Телеграмм-канале "Укрзализныци", обновление призвано сделать транспортную систему более удобной для пассажиров и повысить эффективность железнодорожного сообщения.

Новый график движения поездов в Сумской области официально действует с 3 ноября 2025 года. В АО "Укрзализныця" сообщили об изменениях, коснувшихся нескольких популярных направлений.

Речь идет о №6101 и №6102, которые курсируют по маршрутам «Ворожба – Конотоп» и «Конотоп – Ворожба». Ранее эти составы направлялись в направлениях «Ворожба – Бахмач» и «Бахмач – Ворожба».

В обновленном расписании учли пассажиропоток и удобство пересадок, поэтому маршруты стали короче и практичнее. В первый день действия изменений №6101 отправился с задержкой около четырех часов.

Кроме того, компания напомнила, что еще с 22 октября 2025 года отменены рейсы №6542 и №6543, курсировавшие по направлениям «Конотоп – Неплюево» и «Неплюево – Конотоп». На замену назначены три новых пассажирских состава.

№6544 отправляется в 14:20, №6541 отправляется рано утром в 04:49, а №6545 уезжает в 16:45. Таким образом, пассажиры могут выбрать удобное время для поездки в пределах региона.

Новый график движения поездов в Сумской области касается и рейсов, курсирующих между Сумами и другими станциями региона. С 24 октября изменился маршрут №7009. Теперь он ездит только на станцию ​​«Сумы» вместо предыдущего направления в «Ворожку».

