Обмеження руху транспорту в Києві вводиться на окремих ділянках, де починають проводити масштабні ремонти, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться у повідомленні КМДА.
З 13 години 7 листопада і до 6 години ранку 12 листопада на Столичному шосе, що проходить через Голосіївський район столиці, буде частково обмежено рух транспорту в Києві.
Зміни пов’язані з проведенням поточного ремонту дорожнього покриття на шляхопроводі, який розташований у місці примикання проспекту Науки до Столичного шосе. Ремонтні роботи є частиною планових заходів із підтримання транспортної інфраструктури міста у належному технічному стані.
За інформацією дорожників, рух транспорту буде частково обмежено однією смугою у напрямку станції метро “Видубичі”. Під час проведення робіт на ділянці встановлять попереджувальні дорожні знаки, обмежувальні бар’єри та тимчасову розмітку, аби забезпечити безпеку як водіїв, так і працівників дорожньої служби.
У комунальній корпорації зазначили, що ремонт проводиться у кілька етапів, аби мінімізувати незручності для водіїв. Основні роботи включають заміну зношених шарів асфальтового покриття, локальний ремонт швів шляхопроводу та оновлення водовідвідної системи.
«Київавтодор» звернувся до мешканців і гостей столиці із проханням з розумінням поставитися до обмеження руху транспорту в Києві та завчасно планувати свої маршрути руху, враховуючи можливі затримки.
Після завершення ремонту дорожнє покриття на вказаній ділянці стане більш безпечним і зручним для пересування, що сприятиме покращенню транспортного сполучення між центральною частиною Києва та правобережними районами міста.
