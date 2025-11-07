«Київавтодор» звернувся до мешканців і гостей столиці із проханням з розумінням поставитися до обмеження руху транспорту в Києві та завчасно планувати свої маршрути руху.

Обмеження руху транспорту в Києві вводиться на окремих ділянках, де починають проводити масштабні ремонти, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні КМДА.

З 13 години 7 листопада і до 6 години ранку 12 листопада на Столичному шосе, що проходить через Голосіївський район столиці, буде частково обмежено рух транспорту в Києві.

Зміни пов’язані з проведенням поточного ремонту дорожнього покриття на шляхопроводі, який розташований у місці примикання проспекту Науки до Столичного шосе. Ремонтні роботи є частиною планових заходів із підтримання транспортної інфраструктури міста у належному технічному стані.

За інформацією дорожників, рух транспорту буде частково обмежено однією смугою у напрямку станції метро “Видубичі”. Під час проведення робіт на ділянці встановлять попереджувальні дорожні знаки, обмежувальні бар’єри та тимчасову розмітку, аби забезпечити безпеку як водіїв, так і працівників дорожньої служби.

У комунальній корпорації зазначили, що ремонт проводиться у кілька етапів, аби мінімізувати незручності для водіїв. Основні роботи включають заміну зношених шарів асфальтового покриття, локальний ремонт швів шляхопроводу та оновлення водовідвідної системи.

«Київавтодор» звернувся до мешканців і гостей столиці із проханням з розумінням поставитися до обмеження руху транспорту в Києві та завчасно планувати свої маршрути руху, враховуючи можливі затримки.

Після завершення ремонту дорожнє покриття на вказаній ділянці стане більш безпечним і зручним для пересування, що сприятиме покращенню транспортного сполучення між центральною частиною Києва та правобережними районами міста.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Київській області: які саме товари стали дорожче.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: як знайти прихисток через офіційні сервіси.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області: щомісяця виплачуватимуть майже 1000 грн, як оформити.