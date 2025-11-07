«Киевавтодор» обратился к жителям и гостям столицы с просьбой с пониманием отнестись к ограничению движения транспорта в Киеве и заранее планировать свои маршруты движения.

Ограничения движения транспорта в Киеве вводятся на отдельных участках, где начинают проводить масштабные ремонты, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

С 13 часов 7 ноября и до 6 часов утра 12 ноября на Столичном шоссе, проходящем через Голосеевский район столицы, будет частично ограничено движение транспорта в Киеве.

Изменения связаны с проведением текущего ремонта дорожного покрытия на путепроводе, расположенном в месте примыкания проспекта Науки к Столичному шоссе. Ремонтные работы являются частью плановых мер по поддержанию транспортной инфраструктуры города в надлежащем техническом состоянии.

По информации дорожников, движение транспорта будет частично ограничено одной полосой в направлении станции метро "Выдубичи". Во время проведения работ на участке установят предупреждающие дорожные знаки, ограничительные барьеры и временную разметку, обеспечивающие безопасность как водителей, так и работников дорожной службы.

В коммунальной корпорации отметили, что ремонт производится в несколько этапов, чтобы минимизировать неудобства для водителей. Основные работы включают в себя замену изношенных слоев асфальтового покрытия, локальный ремонт швов путепровода и обновление водоотводной системы.

После ремонта дорожное покрытие на указанном участке станет более безопасным и удобным для передвижения, что будет способствовать улучшению транспортного сообщения между центральной частью Киева и правобережными районами города.

