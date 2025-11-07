Грошова допомога для ВПО у Кіровоградській області матиме одноразовий характер і діятиме протягом 180 днів з моменту зарахування.

У Кіровоградській області частина внутрішньо переміщених осіб та пенсіонерів отримає нову державну фінансову підтримку, повідомляє Politeka.net.

Уряд готує до запуску програму під назвою «Тепла зима», яка має на меті допомогти українцям пережити холодний сезон із мінімальними труднощами.

Згідно з умовами ініціативи, одноразову грошову допомогу у розмірі 6500 гривень зможуть отримати громадяни, які перебувають у складних життєвих обставинах. Кошти надаватимуться з метою забезпечення базових зимових потреб — тепла, їжі та необхідних ліків.

Виплата матиме одноразовий характер і діятиме протягом 180 днів з моменту зарахування. Якщо отримувач не використає кошти у цей період, вони автоматично повернуться до державного бюджету. Надходження фінансової допомоги здійснюватиметься на спеціально відкриту «Дія.Картку», що забезпечить прозорість і контроль за використанням коштів.

Грошову допомогу для ВПО у Кіровоградській області можна використовувати для покриття базових зимових потреб, зокрема:

придбання теплого одягу, взуття та ковдр;

оплату комунальних послуг — газу, електроенергії, опалення;

купівлю продуктів харчування;

придбання медикаментів і засобів гігієни;

оплату транспортних витрат.

Право на отримання виплати матимуть кілька категорій громадян. Серед них:

діти, які перебувають під опікою чи піклуванням, у тому числі діти з інвалідністю, вихованці прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;

внутрішньо переміщені особи з інвалідністю І групи;

діти з малозабезпечених сімей;

самотні пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Наразі уряд продовжує опрацьовувати деталі реалізації цієї програми. Як зазначається, додаткову інформацію про порядок подання заяв і механізм виплат буде оприлюднено найближчим часом.

