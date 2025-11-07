Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области будет носить одноразовый характер и будет действовать в течение 180 дней с момента зачисления.

В Кировоградской области часть внутриперемещенных лиц и пенсионеров получит новую государственную финансовую поддержку, сообщает Politeka.net.

Правительство готовит к запуску программу под названием «Теплая зима», цель которой — помочь украинцам пережить холодный сезон с минимальными трудностями.

Согласно условиям инициативы, единовременную денежную помощь в размере 6500 гривен смогут получить граждане, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах. Средства будут предоставляться для обеспечения базовых зимних потребностей — тепла, еды и необходимых лекарств.

Выплата будет носить одноразовый характер и будет действовать в течение 180 дней с момента зачисления. Если получатель не использует средства в этот период, они автоматически вернутся в государственный бюджет. Поступление финансовой помощи будет осуществляться на специально открытую «Дия.Карту», ​​что обеспечит прозрачность и контроль за использованием средств.

Денежную помощь для ВПЛ в Кировоградской области можно использовать для покрытия базовых зимних нужд, в частности:

приобретение теплой одежды, обуви и одеял;

оплату коммунальных услуг - газа, электроэнергии, отопления;

покупку продуктов питания;

приобретение медикаментов и средств гигиены;

оплату транспортных расходов.

Право на получение выплаты будет иметь несколько категорий граждан. Среди них:

дети, которые находятся под опекой или попечительством, в том числе дети с инвалидностью, воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа;

внутренне перемещенные лица с инвалидностью I группы;

дети из малообеспеченных семей;

одинокие пенсионеры, получающие прибавку по уходу.

В настоящее время правительство продолжает разрабатывать детали реализации этой программы. Как отмечается, дополнительная информация о порядке подачи заявлений и механизме выплат будет обнародована в ближайшее время.

