В Кировоградской области часть внутриперемещенных лиц и пенсионеров получит новую государственную финансовую поддержку, сообщает Politeka.net.
Правительство готовит к запуску программу под названием «Теплая зима», цель которой — помочь украинцам пережить холодный сезон с минимальными трудностями.
Согласно условиям инициативы, единовременную денежную помощь в размере 6500 гривен смогут получить граждане, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах. Средства будут предоставляться для обеспечения базовых зимних потребностей — тепла, еды и необходимых лекарств.
Выплата будет носить одноразовый характер и будет действовать в течение 180 дней с момента зачисления. Если получатель не использует средства в этот период, они автоматически вернутся в государственный бюджет. Поступление финансовой помощи будет осуществляться на специально открытую «Дия.Карту», что обеспечит прозрачность и контроль за использованием средств.
Денежную помощь для ВПЛ в Кировоградской области можно использовать для покрытия базовых зимних нужд, в частности:
- приобретение теплой одежды, обуви и одеял;
- оплату коммунальных услуг - газа, электроэнергии, отопления;
- покупку продуктов питания;
- приобретение медикаментов и средств гигиены;
- оплату транспортных расходов.
Право на получение выплаты будет иметь несколько категорий граждан. Среди них:
- дети, которые находятся под опекой или попечительством, в том числе дети с инвалидностью, воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа;
- внутренне перемещенные лица с инвалидностью I группы;
- дети из малообеспеченных семей;
- одинокие пенсионеры, получающие прибавку по уходу.
В настоящее время правительство продолжает разрабатывать детали реализации этой программы. Как отмечается, дополнительная информация о порядке подачи заявлений и механизме выплат будет обнародована в ближайшее время.
Источник: На пенсии.
