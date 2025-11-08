Жителі Кіровоградської області мають бути готовими до тимчасових обмежень через графік відключення світла з 11 по 12 листопада.

Графік відключення світла з 11 по 12 листопада в Кіровоградській області передбачає планові ремонтні роботи, тому на деяких вулицях електрика вимикатиметься на кілька годин, повідомляє Politeka.

На офіційному сайті "Кіровоградобленерго" зазначено, що ці роботи потрібні для підтримки стабільного електропостачання у громадах.

Графік відключення світла з 11 по 12 листопада в Кіровоградській області охоплює кілька населених пунктів.

11.11.2025 з 09:00 до 14:00 незручності терпітимуть мешканці Долинської. Під обмеження потраплять такі вулиці: Волохінська 87а, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, Шевченка 1, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6а, 6б, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 25, 27, 29, 33.

У цей же день без електрики залишаться й мешканці села Варварівка. Знеструмлення зачеплять такі адреси: Шевченка 32, 34, 36, 42, 48, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 75, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, Ірпінська 3, 5, 7, 12, 13.

А 12.11.2025 з 08:30 до 13:00 тимчасово припинять електропостачання у Варварівці на Дмитра Оверченка пров. 3, 7, Центральна 41, 49, 57, 58, 61, 62, 70, 72, 80, 88, 90, 94, 100, 104, 106, 110.

Енергетики наголошують, що ці знеструмлення тимчасові, однак необхідні для поліпшення роботи мереж. Проте, окрім графіка відключеннясвітла з 11 по 12 листопада, в Кіровоградській області можуть застосовуватись аварійні чи планові обмеження.

Вони виникають тоді, коли енергосистема зазнає руйнувань внаслідок ворожих обстрілів. Подивитися актуальну інформацію про це можна на офіційному сайті "Кіровоградобленерго".

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Кривому Розі: що саме спричинило кризу.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит хліба в Кіровоградській області: про які ризики попередили.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Кривому Розі: які вакансії пропонують містянам.