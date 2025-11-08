Жители Кировоградской области должны быть готовы к временным ограничениям из-за графика отключения света с 11 по 12 ноября.

График отключения света с 11 по 12 ноября в Кировоградской области предусматривает плановые ремонтные работы, поэтому на некоторых улицах электричество будет выключаться на несколько часов, сообщает Politeka.

На официальном сайте "Кировоградоблэнерго" отмечено, что эти работы нужны для поддержания стабильного электроснабжения в общинах.

График отключения света с 11 по 12 ноября в Кировоградской области охватывает несколько населённых пунктов.

11.11.2025 с 09:00 до 14:00 неудобства будут испытывать жители Долинской. Под ограничения попадут следующие улицы : Волохинская 87а, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, Шевченко 1, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6а, 6б, 7, 9, 11, 2 27, 29, 33.

В этот же день без электричества останутся и жители села Варваровка. Обесточение затронут следующие адреса: Шевченко 32, 34, 36, 42, 48, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 75, 79, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 77 13.

А 12.11.2025 с 08:30 до 13:00 временно прекратят электроснабжение в Варваровке на Дмитрия Оверченко пер. 3, 7, Центральная 41, 49, 57, 58, 61, 62, 70, 72, 80, 88, 90, 94, 100, 104, 106, 110.

Энергетики подчеркивают, что эти обесточивания временны, однако необходимы для улучшения работы сетей. Однако, кроме графика отключения света с 11 по 12 ноября, в Кировоградской области могут применяться аварийные или плановые ограничения.

Они возникают тогда, когда энергосистема испытывает разрушения вследствие вражеских обстрелов. Посмотреть актуальную информацию об этом можно на официальном сайте "Кировоградоблэнерго".

