Подорожчання продуктів у Києві спостерігається в категоріях молочної, круп’яної та овочевої продукції, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію щодо цієї ситуації українцям надає портал Мінфін.

За оновленими показниками, середня вартість основних харчових товарів піднялася у листопаді 2025 року порівняно з жовтнем.

Молоко «Яготинське» 2,6% (900 мл) зараз коштує 60,98 грн. У торговельних мережах розцінки різняться: Auchan — 57,90, Novus — 57,99, Metro — 60,32, Megamarket — 67,70. Місяць тому середній показник дорівнював 56,18, отже, зростання склало 3,78. У жовтні протягом більшості днів ціна трималася близько 54–57 гривень, а на початку листопада підвищилася.

Гречка вагою 1 кг нині має середній показник 41,97 грн. Найдешевший варіант представлений у Auchan — 34,90, а найдорожчий у Megamarket — 54,80. У Metro та Novus ціни становлять 39,90 і 38,29 відповідно. Місяць тому вартість була 40,88, тобто подорожчання відбулося на 1,13 гривню.

Серед овочів картопля показує незначне підвищення. Поточна середня ціна становить 16,10 грн за кілограм. У Auchan продукт коштує 15,30, а в Megamarket — 16,90. За жовтень середнє значення дорівнювало 15,50, тому приріст склав 0,23 грн.

Загалом подорожчання продуктів у Києві охоплює ключові позиції споживчого кошика. Найбільше зросла вартість молока, менше — круп і овочів. Тенденція свідчить про стабільне, але поступове підвищення індексу цін на продукти харчування.

Крім того, у Київській області також повідомляли про дефіцит товарів, який також впливає на стан цінників.

Останні новини України:

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Київській області: де відбуватиметься видача допомоги.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Київській області: умови та порядок отримання.