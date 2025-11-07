Подорожание продуктов в Киеве наблюдается в категориях молочной, крупяной и овощной продукции, сообщает Politeka.

Актуальную информацию об этой ситуации украинцам предоставляет портал Минфин .

По обновленным показателям средняя стоимость основных продовольственных товаров поднялась в ноябре 2025 года по сравнению с октябрем.

Молоко «Яготинское» 2,6% (900 мл) сейчас стоит 60,98 грн . В торговых сетях расценки различаются: Auchan – 57,90 , Novus – 57,99 , Metro – 60,32 , Megamarket – 67,70 . Месяц назад средний показатель был равен 56,18 , следовательно, рост составил 3,78 . В октябре на протяжении большинства дней цена держалась около 54-57 гривен , а в начале ноября повысилась.

Гречка весом 1 кг в настоящее время имеет средний показатель 41,97 грн . Самый дешевый вариант представлен у Auchan – 34,90 , а самый дорогой у Megamarket – 54,80 . В Metro и Novus цены составляют 39,90 и 38,29 соответственно. Месяц назад стоимость была 40,88 , то есть подорожание произошло на 1,13 гривны .

Среди овощей картофель показывает незначительное повышение. Текущая средняя цена составляет 16,10 грн. за килограмм. У Auchan продукт стоит 15,30 , а в Megamarket - 16,90 . За октябрь среднее значение равнялось 15,50 , поэтому прирост составил 0,23 грн .

В целом, подорожание продуктов в Киеве охватывает ключевые позиции потребительской корзины. Больше всего возросла стоимость молока, меньше – круп и овощей. Тенденция свидетельствует о стабильном, но постепенном повышении индекса цен на продукты питания.

Кроме того, в Киевской области также сообщали о дефиците товаров, который также влияет на состояние ценников.

