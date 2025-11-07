Питання підвищення тарифів на тепло у Полтавській області цікавить українців, які хочуть стабільно планувати сімейний бюджет та контролювати витрати на енергоресурси.

Підвищення тарифів на тепло у Полтавській області відбулося з 1 жовтня 2025 року, повідомляє Politeka.

Полтавська обласна рада затвердила нові розцінки на теплову енергію.

Як інформує «Полтаватеплоенерго», розцінки для мешканців на виробництво, транспортування та постачання тепла, а також на гарячу воду залишилися без змін. Одноставковий тариф становить 1 925,76 грн/Гкал, а при двоставковому — умовно-змінна частина 1 248,25 грн/Гкал. Постійна складова нараховується щомісяця залежно від обсягів споживання будинком. Повний перелік тарифів для різних категорій доступний на офіційному сайті підприємства.

Що стосується електроенергії, масовані атаки на критичну інфраструктуру напередодні опалювального сезону загострили питання цін на газ, воду та електрику. Згідно з прогнозом київської консалтингової компанії «ExPro», ціни на електроенергію можуть зрости на 20% із 2026 року, щоб покрити технологічні витрати та виплати за позиками.

Утім, Міністерство енергетики України заперечує можливість підвищення цін для населення після 31 жовтня. Для операторів систем розподілу розцінки вже зросли з 1 жовтня, зокрема, найсуттєвіше для Запоріжжяобленерго — на 23,2% та 40,2% для першого і другого класів.

Полтавці вже готуються до опалювального сезону. Комунальні служби міста завершили підготовку житлових будинків, соціальних об’єктів і теплових мереж. Для безпечного використання газових приладів фахівці радять перевірити обладнання, димові та вентиляційні канали, а також встановити сигналізатор чадного газу. Перед запуском опалення важливо перевірити тягу та забезпечити регулярне провітрювання приміщень.

Завдяки дотриманню цих правил мешканці Полтавщини зможуть безпечно користуватися теплом і гарячою водою під час опалювального сезону 2025–2026 років. Підвищення тарифів на тепло у Полтавській області для населення не відбулося, що дозволяє стабільно планувати сімейний бюджет та контролювати витрати на енергоресурси.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів у Полтавській області: кому додадуть, а кому відмовлять у надбавці.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області: що пропонують переселенцям.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Полтавській області: частина українців отримуватиме збільшені виплати.