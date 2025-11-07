Вопрос повышения тарифов на тепло в Полтавской области интересует украинцев, желающих стабильно планировать семейный бюджет и контролировать расходы на энергоресурсы.

Повышение тарифов на тепло в Полтавской области произошло с 1 октября 2025, сообщает Politeka.

Полтавский областной совет утвердил новые цены на тепловую энергию.

Как сообщает «Полтаватеплоэнерго», расценки для жителей на производство, транспортировку и поставку тепла, а также на горячую воду остались без изменений. Одноставочный тариф составляет 1 925,76 грн/Гкал, а при двухставочном – условно-сменная часть 1 248,25 грн/Гкал. Постоянная составляющая начисляется ежемесячно в зависимости от объема потребления домом. Полный список тарифов для разных категорий доступен на официальном сайте предприятия.

Что касается электроэнергии, массированные атаки на критическую инфраструктуру в преддверии отопительного сезона обострили вопросы цен на газ, воду и электричество. Согласно прогнозу киевской консалтинговой компании ExPro, цены на электроэнергию могут вырасти на 20% с 2026 года, чтобы покрыть технологические затраты и выплаты по займам.

Впрочем, Министерство энергетики Украины отрицает возможность повышения цен для населения после 31 октября. Для операторов систем распределения расценки уже выросли с 1 октября, в частности, самое существенное для Запорожьяоблэнерго — на 23,2% и 40,2% для первого и второго классов.

Полтавчане уже готовятся к отопительному сезону. Коммунальные службы города завершили подготовку жилых домов, социальных объектов и тепловых сетей. Для безопасного использования газовых приборов специалисты рекомендуют проверить оборудование, дымовые и вентиляционные каналы, а также установить сигнализатор угарного газа. Перед запуском отопления важно проверить тягу и обеспечить регулярное проветривание помещений.

Благодаря соблюдению этих правил, жители Полтавщины смогут безопасно пользоваться теплом и горячей водой во время отопительного сезона 2025-2026 годов. Повышение тарифов на тепло в Полтавской области для населения не произошло, что позволяет стабильно планировать семейный бюджет и контролировать расходы на энергоресурсы.

