Безкоштовне житло для ВПО у Київській області надається через державні програми та спеціальні онлайн-ресурси, повідомляє Politeka.

Міністерство розвитку громад і територій інформує, що можливість безоплатного проживання забезпечується завдяки державним, комунальним, приватним структурам, а також окремим громадянам. Такий підхід дозволяє переселенцям отримати тимчасовий прихисток у безпечних населених пунктах регіону.

Одним із найзручніших способів пошуку тимчасового помешкання є офіційна платформа «Там, де вас чекають». Користувач може перевірити кількість доступних кімнат, дізнатися про наявні варіанти у потрібному населеному пункті та знайти контакти для зв’язку з відповідальними службами.

Ще одним ефективним рішенням вважається державний сервіс «Прихисток», який допомагає знайти житло для родин різного складу. Для цього потрібно обрати опцію «Знайти», вказати область проживання та кількість осіб. Система автоматично надає список доступних варіантів із можливістю одразу зв’язатися з власниками.

Крім урядових платформ, активну роль відіграють волонтерські ініціативи. Один із таких проєктів — сайт «Допомагай», база якого оновлюється щоденно. Завдяки цьому переселенці можуть оперативно отримати інформацію про вільні місця, а волонтери допомагають координувати запити та зв’язок із господарями.

У процесі розселення беруть участь і місцеві органи влади. Обласні військові адміністрації надають соціальні приміщення у центрах компактного проживання. Для цього потрібно повідомити про потребу під час евакуації, звернутися до гуманітарного штабу або зателефонувати до адміністрації.

Отже, безкоштовне житло для ВПО у Київській області доступне завдяки поєднанню державних, волонтерських і місцевих ресурсів, що дозволяє переселенцям швидше знайти тимчасовий дах над головою та відновити базові умови життя після втрати домівки.

