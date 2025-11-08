З початку листопада водіїв чекає обмеження руху траснпорту в Києві, що вплине на зручність пересування містом.

Обмеження руху траснпорту в Києві ввели через те, що ремонтні бригади відновлюють асфальт на Броварському проспекті, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційній Фейсбук-сторінці комунальної корпорації "Київавтодор", курсування автотранспорту на вказаній ділянці буде частково перекрито майже на два тижні.

Обмеження руху траснпорту в Києві триватиме в період з 5 до 15 листопада. У "Київавтодорі" пояснили, що йдеться про ділянку Броварського проспекту в Дніпровському районі, де оновлюватимуть дорожнє покриття від станції метро Лісова до міста Бровари.

Роботи проводяться в межах другого етапу капремонту, адже перша частина тривала з 15 вересня до 3 жовтня. Під час ремонту водіїв просять бути уважними до тимчасових дорожніх знаків, адже схему проїзду частково змінено.

Працівники підприємства зазначають, що після завершення цього етапу покриття стане рівнішим, а пропускна здатність дороги зросте. Проте поки що потрібно враховувати обмеження руху траснпорту в Києві на цій ділянці, щоб уникати заторів у години пік.

Крім того, у столиці тривають інші масштабні роботи, які також впливають на ситуацію на дорогах. Зокрема, через капітальний ремонт на шляхопроводі, що з’єднує проспект Миколи Бажана з Дніпровською набережною, часткове ускладнення курсування триватиме орієнтовно до серпня 2026 року.

Окрім цього, до 20 грудня незручності будуть терпіти місцеві мешканці, які часто їздять через трамвайний шляхопровід (проспект Романа Шухевича).

Йдеться про ділянку на перетині вулиць Кибальчича та Миколи Закревського. Тут оновлюють елементи конструкції та дорожнє покриття.

