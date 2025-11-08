Обмеження руху транспорту в Чернівецькій області є тимчасовим, але необхідним етапом для відновлення важливої транспортної артерії регіону.

У зв’язку з проведенням ремонтних робіт на трасі Н-10 запроваджено обмеження руху транспорту в Чернівецькій області, повідомляє Politeka.

На автомобільній дорозі Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Мамалига – Чернівці розпочато ліквідацію критичних пошкоджень. Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, інформує Ларді.Today.

Фахівці виконують демонтаж старого та зношеного покриття, здійснюють посилення основи на ділянках, де зафіксовані ушкодження. У деяких місцях вже проводиться підготовка до укладання нового шару асфальту. На початковому етапі робіт першочергово усувають дефекти, які створюють небезпеку для учасників дорожнього руху. Мета робіт — запобігти подальшому руйнуванню полотна та забезпечити стабільність транспортного сполучення.

Поточне відновлення охоплює окремі відрізки, що зазнали значного зносу внаслідок інтенсивного використання та погодних умов. На місцях проведення ремонтів рух організовано у реверсному порядку. Така схема дозволяє забезпечити безпеку працівників та водіїв, не зупиняючи транспортний потік повністю.

Державне агентство закликає водіїв поставитися з розумінням. Рекомендується бути уважними під час проїзду через ремонтні зони, дотримуватися встановлених знаків, вимог регулювальників і обмежень швидкості. Всі заходи спрямовані на покращення стану траси Н-10 та підвищення рівня безпеки. Обмеження руху транспорту в Чернівецькій області є тимчасовим, але необхідним етапом для відновлення важливої транспортної артерії регіону.

