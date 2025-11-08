В связи с проведением ремонтных работ на трассе Н-10 введено ограничение движения транспорта в Черновецкой области, сообщает Politeka.

На автомобильной дороге Н-10 Стрый – Ивано-Франковск – Мамалыга – Черновцы начата ликвидация критических повреждений. Об этом сообщило Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины, информирует Ларди.Today.

Специалисты производят демонтаж старого и изношенного покрытия, осуществляют усиление основания на участках, где зафиксированы повреждения. В некоторых местах уже производится подготовка к укладке нового слоя асфальта. На начальном этапе работ в первую очередь устраняют дефекты, которые создают опасность для участников дорожного движения. Цель работ — предотвратить дальнейшее разрушение полотна и обеспечить стабильность транспортного сообщения.

Текущее восстановление охватывает отдельные отрезки, подвергшиеся значительному износу вследствие интенсивного использования и погодных условий. На местах проведения ремонтов движение организовано в реверсном порядке. Такая схема позволяет обеспечить безопасность работников и водителей, не останавливая полностью транспортный поток.

Государственное агентство призывает водителей отнестись с пониманием. Рекомендуется быть внимательными при проезде через ремонтные зоны, соблюдать установленные знаки, требования регуляторов и ограничения скорости. Все мероприятия направлены на улучшение состояния трассы Н-10 и повышение уровня безопасности. Ограничение движения транспорта в Черновецкой области является временным, но необходимым этапом восстановления важной транспортной артерии региона.

