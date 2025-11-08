После завершения плановых работ подача электроэнергии будет возобновлена ​​согласно графику отключения света в Запорожье на 10 ноября.

График отключения света в Запорожье на 10 ноября обнародовали энергетики из-за проведения ремонтных работ на оборудовании, сообщает Politeka.

Согласно официальной информации, 10 ноября с 09.00 до 17.00 планируется отключение электроэнергии в нескольких населенных пунктах Запорожского района.

Без света останутся жители сёл Весёлое, Нововознесенка, Новоднепровка и Яворницкое. В этих населённых пунктах электроснабжение будет полностью прекращено на время проведения ремонтных работ, связанных с обслуживанием электросетей.

Также с 09:00 до 17:00 в селе Беленькое будут проводиться ремонтные работы электрооборудования. Временно без электричества останутся дома по улице Космической: 137, 139, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 168, 170, 170а, 172, 174, 176, 107а, 109а, 111, 113, 117, 119, 121, 123, 125, 129, 131, 133, 160, 156, 154, 150, 148, 146, 144а, 144, 142, 140, 138а, 136, 134, 132, 130.

Кроме того, ремонт в этом же населённом пункте запланированы обесточевания на улицах Партизанской, Грушева, Мира и Украинской. В списке адресов десятки жилых домов, которые временно останутся без света.

В селе Кушугум электроснабжение будет отключено на улицах Жерихова, Заречной, Короткой, Лесной и Тяпковой. Отключения пройдут в тот же период.

По словам энергетиков, все мероприятия направлены на техническое обновление системы и повышение надёжности электроснабжения. После завершения плановых работ электроснабжение будет восстановлено согласно графику отключений электроэнергии в Запорожье 10 ноября.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Запорожье: какие базовые товары взлетели в цене.

Также Politeka сообщала, Начало отопительного сезона 2025 года в Запорожье: когда заработают батареи в домах.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Запорожье: как изменятся цены на базовый товар.