Через підвищення тарифів на комунальні послуги у Житомирі містянам доведеться переглянути свій бюджет.

У Житомирі відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги, зокрема на вивезення побутових відходів, повідомляє Politeka.

На засіданні виконавчого комітету міської ради 5 листопада ухвалили рішення про нові тарифи, які враховують актуальні витрати перевізників та потреби міста.

У Житомирі працюють три компанії, що займаються вивезенням сміття, які обслуговують різні райони: ТОВ «Ґрін Бін Україна» – 65 % території, КАТП-0628 – 25 %, ПП «КВЖРЕП №8» – 10 %. Договори з усіма надавачами послуг укладені на сім років. Попередні розцінки діяли із 2021 року та коригувався лише у серпні 2022-го через зростання пального.

За словами начальника управління житлового господарства Андрія Гуменюка, ціни на послуги з управління відходами складаються з трьох складових: перевезення, переробка та захоронення. Для населення зростання відбудеться за всіма пунктами. Раніше мешканці багатоповерхових будинків сплачували 54,43 гривні на одну людину, тепер сума зросте до 64,58 грн, тобто на 10,15 грн або 18,6 %. Для приватного сектору тариф підніметься з 59,40 грн до 70,33 грн, що становить 10,95 грн або 18,4 %. Загалом ріст складе майже 20 % на особу.

Виконавчий комітет розглянув і затвердив чотири проєкти рішень щодо нових розцінок: три для ТОВ «Ґрін Бін Україна» та по одному для КАТП-0628 і ПП «КВЖРЕП №8». Нові суми для мешканців набудуть чинності після офіційного оприлюднення рішень міської ради.

Отже, житомиряни отримають оновлені платіжки за управління, збирання та перевезення побутових відходів, які враховують актуальні економічні умови та витрати на пальне, технічне обслуговування та оплату праці працівників перевізників.

