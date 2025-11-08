Обмеження руху транспорту в Кіровоградській області запровадять через ремонт шляхопроводу, повідомляє Politeka.

Про це інформують на оофіційній Фейсбук-сторінці Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Кіровоградській області.

Обмеження руху транспорту розпочнуться 8 листопада і триватимуть орієнтовно два тижні. Водіям варто підготуватись до змін у русі та заздалегідь спланувати свої маршрути.

Обмеження руху в Кіровоградській області вводять на трасі М-30 Стрий – Умань – Дніпро – Ізварине. За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури, від 9:00 8 листопада тут повністю перекриють проїзд на відрізку між Кропивницьким і Знам’янкою.

Причина таких незручностей полягає у тому, що необхідно укріпити несучі частини шляхопроводу, а технологічно це можливо зробити лише за умови повного припинення курсування транспорту. Тож поки дорожники працюватимуть, автівки на цю ділянку не пустять.

Фахівці пояснюють, що під час ремонту будуть застосовані спеціальні матеріали, які мають з’єднуватися без впливу вібрацій. За словами представників служби, такі заходи дозволять забезпечити довговічність конструкції та безпеку для користувачів дороги.

Для водіїв уже підготували альтернативні маршрути. Легкові автомобілі та спецслужби направлять через село Веселівка, що входить до Аджамської громади. Вантажівки ж поїдуть через Олександрівку.

Дорожники закликають усіх, хто їде в напрямку між Кропивницьким і Знам’янкою, звертати увагу на інформаційні знаки та попередження, які встановлять на під’їздах до перекритої ділянки.

У разі питань чи надзвичайних ситуацій можна телефонувати за номером 068 664 64 22.

