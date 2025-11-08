Ограничение движения транспорта в Кировоградской области будет введено из-за ремонта путепровода, сообщает Politeka.

Об этом информируют на официальной Facebook-странице Службы восстановления и развития инфраструктуры в Кировоградской области.

Ограничения движения транспорта начнутся 8 ноября и продлятся ориентировочно две недели. Водителям следует подготовиться к изменениям в движении и заранее спланировать свои маршруты.

Ограничения движения в Кировоградской области вводят на трассе М-30 Стрый – Умань – Днепр – Изварино. По информации Службы восстановления и развития инфраструктуры, с 9.00 8 ноября здесь полностью перекроют проезд на отрезке между Кропивницким и Знаменкой.

Причина таких неудобств заключается в том, что необходимо укрепить несущие части путепровода, а технологически это можно сделать только при полном прекращении курсирования транспорта. Так что пока дорожники будут работать, авто на этот участок не пустят.

Специалисты объясняют, что при ремонте будут применены специальные материалы, которые должны соединяться без вибраций. По словам представителей службы, подобные меры позволят обеспечить долговечность конструкции и безопасность для пользователей дороги.

Для водителей уже подготовили альтернативные маршруты. Легковые автомобили и спецслужбы направят через село Веселовка, входящее в Аджамское общество. Грузовики же поедут через Александровку.

Дорожники призывают всех, кто едет в направлении Кропивницкого и Знаменки, обращать внимание на информационные знаки и предупреждения, которые установят на подъездах к перекрытому участку.

При вопросах или чрезвычайных ситуациях можно звонить по телефону 068 664 64 22.

