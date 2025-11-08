В Житомире произошло повышение тарифов на коммунальные услуги, в частности, на вывоз бытовых отходов, сообщает Politeka.

На заседании исполнительного комитета городского совета 5 ноября было принято решение о новых тарифах, учитывающих актуальные расходы перевозчиков и потребности города.

В Житомире работают три компании, занимающиеся вывозом мусора, обслуживающих различные районы: ООО «Грин Бин Украина» – 65% территории, КАТП-0628 – 25%, ЧП «КВЖРЭП №8» – 10%. Договоры со всеми поставщиками услуг заключены на семь лет. Предыдущие расценки действовали с 2021 года и корректировался только в августе 2022 из-за роста горючего.

По словам начальника управления жилищного хозяйства Андрея Гуменюка, цены на услуги по управлению отходами состоят из трех составляющих: перевозка, переработка и захоронение. Для населения рост произойдет по всем пунктам. Ранее жильцы многоэтажных домов платили 54,43 гривны на одного человека, теперь сумма вырастет до 64,58 грн, то есть на 10,15 или 18,6%. Для частного сектора тариф поднимется с 59,40 до 70,33 грн, что составляет 10,95 или 18,4%. В целом рост составит почти 20% на человека.

Исполнительный комитет рассмотрел и утвердил четыре проекта решений по новым расценкам: три для ООО «Грин Бин Украина» и по одному для КАТП-0628 и ЧП «КВЖРЭП №8». Новые суммы для жителей вступят в силу после официального обнародования решений городского совета.

Итак, житомиряне получат обновленные платежи за управление, сбор и перевозку бытовых отходов, учитывающие актуальные экономические условия и расходы на горючее, техническое обслуживание и оплату труда работников перевозчиков.

Из-за повышения тарифов на коммунальные услуги в Житомире горожанам придется пересмотреть свой бюджет.

