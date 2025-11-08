Детальний графік відключення світла в Полтавській області на 9 листопада доступний на офіційних платформах місцевих громад.

Графік відключення світла в Полтавській області на 9 листопада оприлюднили представники АТ «Полтаваобленерго», повідомляє Politeka.

Оприлюднено графіки на сайтах Чорнухинської територіальної громади та Скороходівської селищної ради.

Тимчасові перерви у подачі електроенергії заплановані через виконання технічного обслуговування мереж. Роботи проходитимуть на території Чорнухинської громади Лубенського району та Скороходівської селищної ради Полтавського району.

У Чорнухинській громаді електропостачання буде обмежене у селі Піски-Удайські. Відключення торкнуться вулиць Косий хутір і Кутки. Ремонт планують виконувати з 08:00 до 16:30.

На території Скороходівської селищної ради перерви заплановано у селах Андрійки, Бреусівка, Винники, Кащівка, Красносілля, Лозки, Мальці, Миргородщина, Нова Україна, Новоселівка, Олександрівка Друга, Панасівка, Пригарівка, Рибалки, Сушки, Улинівка, Хмарине та Чечужине.

В окремих населених пунктах обмеження триватимуть орієнтовно з 08:00 до 20:00. Під час зазначеного періоду можливі короткочасні перерви у роботі побутових приладів.

Як зазначили в АТ «Полтаваобленерго», мета заходів — забезпечення стабільного функціонування системи та профілактика аварій у майбутньому. Роботи охоплюють об’єкти на лініях напругою 0,4 кВ та 10 кВ.

Жителів закликають заздалегідь зарядити необхідні пристрої та обмежити використання енергоємних приладів під час робіт. Детальний графік відключення світла в Полтавській області на 9 листопада доступний на офіційних платформах місцевих громад.

