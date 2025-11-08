Подробный график отключения света в Полтавской области на 9 ноября доступен на официальных платформах местных общин.

График отключения света в Полтавской области на 9 ноября обнародовали представители АО "Полтаваоблэнерго", сообщает Politeka.

Обнародованы графики на сайтах Чернухинского территориального общества и Скороходовского поселкового совета .

Временные перерывы в подаче электроэнергии запланированы из-за выполнения технического обслуживания сетей. Работы будут проходить на территории Чернухинского общества Лубенского района и Скороходовского поселкового совета Полтавского района.

В Чернухинском обществе электроснабжение будет ограничено в селе Пески-Удайские. Отключение коснутся улиц Косый хутор и Уголки. Ремонт планируется выполнять с 08:00 до 16:30.

На территории Скороходовского поселкового совета перерывы запланированы в селах Андрюши, Бреусовка, Винники, Кащевка, Красноселье, Лозки, Мальцы, Миргородщина, Новая Украина, Новоселовка, Александровка Вторая, Панасовка, Пригаревка, Рыбалки, Сушки, Улиновка, Хмары.

В отдельных населенных пунктах ограничения продлятся ориентировочно с 08:00 до 20:00. Во время этого периода возможны кратковременные перерывы в работе бытовых приборов.

Как отметили в АО «Полтаваоблэнерго», цель мер – обеспечение стабильного функционирования системы и профилактика аварий в будущем. Работы включают объекты на линиях напряжением 0,4 кВ и 10 кВ.

Жителей призывают заранее зарядить необходимые устройства и ограничить использование энергоемких устройств во время работ. Подробный график отключения света в Полтавской области на 9 ноября доступен на официальных платформах местных общин.

