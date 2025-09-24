Подорожание проезда в Сумской области отражает не только местные реалии, но и общегосударственные тенденции.

Подорожание проезда в Сумской области прежде всего коснулось жителей Глухова, сообщает Politeka.

Об этом говорится в решении городского совета, принятом после обращения местных перевозчиков. Они аргументировали необходимость повышения тарифов экономическими факторами: ростом минимальной зарплаты, подорожанием горючего и запчастей. Исполнительный комитет поддержал инициативу и установил новые расценки по маршрутам.

С 1 мая 2025 г. обновленные тарифы действуют на отдельных маршрутах Глухова. Для взрослых поездка стоит 15 гривен, а для школьников — 10. Больше всего изменения коснулись направлений, обслуживаемых перевозчиками Дмитренко Александр и Буйда Наталья. Таким образом, подорожание проезда в Сумской области отражает не только местные реалии, но и общегосударственные тенденции.

Перевозчики объясняют, что без повышения стоимости билетов невозможно поддерживать транспорт в рабочем состоянии и обеспечивать регулярные рейсы. Расходы на горючее и запчасти постоянно растут, а зарплаты водителям должны оставаться конкурентными.

В городском совете отмечают, что новые тарифы – неприятная нагрузка для пассажиров, однако другого решения не было. Рост расходов в стране сделал корректировку цен неизбежным. В то же время, перевозчики гарантируют, что график движения маршруток останется без изменений, а качество перевозок сохранится на должном уровне.

Жителям придется привыкать к новым расценкам, ведь они уже вступили в силу. Для многих это станет ударом по бюджету, однако власти уверены: без такого шага обеспечить стабильность транспортной системы было бы невозможно.

