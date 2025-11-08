Шукати роботу для пенсіонерів у Харкові наразі стало легше, адже все більше компаній відкривають двері для старших фахівців.

Робота для пенсіонерів у Харкові передбачає працевлаштування людей, які готові вчитися новому, повідомляє Politeka.

Як видно із оголошень на платформі work.ua, робота для пенсіонерів у Харкові включає кілька цікавих пропозицій.

Серед них є вакансія оператора котельні від компанії «Аптека 911». Ця робота передбачає контроль за роботою опалювального обладнання, стеження за температурою та станом котлів, підтримання необхідного рівня палива.

Працівник має своєчасно проводити очищення обладнання та виконувати профілактичні огляди. Безпека і відповідальність є головними пріоритетами, тому важливо дотримуватися всіх інструкцій і внутрішніх правил.

Від кандидатів очікують досвід кочегаром або на подібній посаді від одного року. Також важлива уважність, самостійність. Освіта не є вирішальною, бо тут цінують практичний досвід і бажання розвиватися.

Працевлаштування офіційне, оплата стабільна, від 10 500 до 11 000 грн. Умови комфортні, передбачено графік доба через три. Це гарний варіант для тих, хто хоче мати постійну зайнятість і не надто напружений режим.

Ще одна вакансія, яка може зацікавити тих, хто розглядає роботу для пенсіонерів у Харкові, пропонується компанією «Япіко». Тут шукають піцайоло або учня без досвіду. Їздити потрібно буде до станції метро Майдан Конституції.

Пропонують навчання, оплату стажування та можливість одразу отримувати від 27 000 до 32 000 гривень. У компанії наголошують, що тут відчувається командна атмосфера, підтримка від колег і лояльне ставлення керівництва.

