Як проінформували на офіційному транспортному сайті Вінниці, відтепер діє новий графік руху транспорту у Вінниці, що торкнувся тролейбуса №4 «Вишенька – Лугова» та автобуса №19 «Вишенька – Вінницькі Хутори».

Новий графік руху транспорту впровадили для покращення комфорту під час поїздок у години пік і для зручнішого пересування містом у робочі дні.

Як зазначають у міській транспортній службі, зміни допоможуть оптимізувати інтервали курсування та зменшити скупчення пасажирів у салонах.

Пасажирам радять ознайомитися з оновленим розкладом заздалегідь, аби краще спланувати свої поїздки. Нові дані вже розміщені на інформаційних стендах на зупинках і доступні онлайн за посиланням.

Саме там пасажири можуть перевірити актуальні часи прибуття тролейбусів і автобусів просто зі смартфона, не витрачаючи час на очікування.

Окрім цього, у місті тривають інфраструктурні роботи, які впливають на пересування автотранспорту. На вулиці Праведників світу запроваджено тимчасові обмеження у зв’язку з будівництвом багатоповерхівок.

Роботи триватимуть з 4 листопада 2025 року до 3 листопада 2026 року. У цьому районі встановлено огорожі, дорожні знаки та засоби регулювання проїзду, аби забезпечити безпеку пішоходів і водіїв.

Проїзд на цій ділянці залишається частково відкритим. Для пішоходів створено тимчасовий обхід, який дозволяє безпечно проходити поблизу зони будівництва. Крім того, передбачено безперешкодний проїзд для карет швидкої допомоги, пожежних машин та поліції.

