Новый график движения транспорта в Виннице касается двух популярных маршрутов, ежедневно перевозимых сотнями пассажиров, сообщает Politeka.
Как проинформировали на официальном транспортном сайте Винницы, теперь действует новый график движения транспорта в Виннице, который затронул троллейбус №4 «Вишенка – Луговая» и автобус №19 «Вишенка – Винницкие Хутора».
Новый график движения транспорта был введен для улучшения комфорта во время поездок в часы пик и для более удобного передвижения по городу в рабочие дни.
Как отмечают в городской транспортной службе, изменения помогут оптимизировать интервалы курсирования и снизить скопление пассажиров в салонах.
Пассажирам советуют ознакомиться с обновленным расписанием заранее, чтобы лучше спланировать свои поездки. Новые данные уже размещены на информационных стендах на остановках и доступны по ссылке.
Там пассажиры могут проверить актуальные времена прибытия троллейбусов и автобусов прямо со смартфона, не тратя время на ожидания.
Кроме этого, в городе продолжаются инфраструктурные работы, влияющие на передвижение автотранспорта. На улице Праведников мира введены временные ограничения в связи с строительством многоэтажек.
Работы продлятся с 4 ноября 2025 года по 3 ноября 2026 года. В этом районе установлены ограждения, дорожные знаки и средства регулирования проезда, обеспечивающие безопасность пешеходов и водителей.
Проезд на этом участке остается частично открытым. Для пешеходов создан временный обход, позволяющий безопасно проходить вблизи зоны строительства. Кроме того, предусмотрен беспрепятственный проезд для карет скорой помощи, пожарных машин и полиции.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала об ухудшении ситуации с дефицитом продуктов: чего ждать в ближайшее время.
Также Politeka сообщала о новом графике движения транспорта: что изменится для пассажиров в ноябре.
Кроме того, Politeka рассказывала о повышении тарифов на коммунальные услуги.