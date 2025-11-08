С начала ноября в Виннице был введен новый график движения транспорта, что повлияет на удобство передвижения по городу.

Новый график движения транспорта в Виннице касается двух популярных маршрутов, ежедневно перевозимых сотнями пассажиров, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном транспортном сайте Винницы, теперь действует новый график движения транспорта в Виннице, который затронул троллейбус №4 «Вишенка – Луговая» и автобус №19 «Вишенка – Винницкие Хутора».

Новый график движения транспорта был введен для улучшения комфорта во время поездок в часы пик и для более удобного передвижения по городу в рабочие дни.

Как отмечают в городской транспортной службе, изменения помогут оптимизировать интервалы курсирования и снизить скопление пассажиров в салонах.

Пассажирам советуют ознакомиться с обновленным расписанием заранее, чтобы лучше спланировать свои поездки. Новые данные уже размещены на информационных стендах на остановках и доступны по ссылке.

Там пассажиры могут проверить актуальные времена прибытия троллейбусов и автобусов прямо со смартфона, не тратя время на ожидания.

Кроме этого, в городе продолжаются инфраструктурные работы, влияющие на передвижение автотранспорта. На улице Праведников мира введены временные ограничения в связи с строительством многоэтажек.

Работы продлятся с 4 ноября 2025 года по 3 ноября 2026 года. В этом районе установлены ограждения, дорожные знаки и средства регулирования проезда, обеспечивающие безопасность пешеходов и водителей.

Проезд на этом участке остается частично открытым. Для пешеходов создан временный обход, позволяющий безопасно проходить вблизи зоны строительства. Кроме того, предусмотрен беспрепятственный проезд для карет скорой помощи, пожарных машин и полиции.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала об ухудшении ситуации с дефицитом продуктов: чего ждать в ближайшее время.

Также Politeka сообщала о новом графике движения транспорта: что изменится для пассажиров в ноябре.

Кроме того, Politeka рассказывала о повышении тарифов на коммунальные услуги.