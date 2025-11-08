Работа для пенсионеров в Харькове предполагает трудоустройство людей, готовых учиться новому, сообщает Politeka.

Как видно из объявлений на платформе work.ua, работа для пенсионеров в Харькове включает в себя несколько интересных предложений.

Среди них есть вакансия оператора котельной от компании «Аптека 911». Эта работа предусматривает контроль за работой отопительного оборудования, наблюдение за температурой и состоянием котлов, поддержание необходимого уровня топлива.

Работник должен своевременно проводить очистку оборудования и выполнять профилактические осмотры. Безопасность и ответственность являются главными приоритетами, поэтому важно соблюдать все инструкции и внутренние правила.

От кандидатов ожидают опыт кочегаром или в подобной должности от одного года. Также важна внимательность, самостоятельность. Образование не является решающим, потому что здесь ценят практический опыт и желание развиваться.

работа, документы, трудоустройство, зарплата

Трудоустройство официальное, оплата стабильная, от 10500 до 11000 грн. Условия комфортные, предусмотрен график сутки через три. Это хороший вариант для тех, кто хочет иметь постоянную занятость и не слишком напряженный режим.

Еще одна вакансия, которая может заинтересовать тех, кто рассматривает работу для пенсионеров в Харькове, предлагает компания «Япико». Здесь ищут пиццаоло или ученика без опыта. Ездить нужно будет до станции метро Майдан Конституции.

Предлагают обучение, оплату стажировки и возможность получать сразу от 27 000 до 32 000 гривен. В компании отмечают, что здесь чувствуется командная атмосфера, поддержка от коллег и лояльное отношение руководства.

