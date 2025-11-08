Искать работу для пенсионеров в Харькове стало легче, ведь все больше компаний открывают двери для старших специалистов.

Работа для пенсионеров в Харькове предполагает трудоустройство людей, готовых учиться новому, сообщает Politeka.

Как видно из объявлений на платформе work.ua, работа для пенсионеров в Харькове включает в себя несколько интересных предложений.

Среди них есть вакансия оператора котельной от компании «Аптека 911». Эта работа предусматривает контроль за работой отопительного оборудования, наблюдение за температурой и состоянием котлов, поддержание необходимого уровня топлива.

Работник должен своевременно проводить очистку оборудования и выполнять профилактические осмотры. Безопасность и ответственность являются главными приоритетами, поэтому важно соблюдать все инструкции и внутренние правила.

От кандидатов ожидают опыт кочегаром или в подобной должности от одного года. Также важна внимательность, самостоятельность. Образование не является решающим, потому что здесь ценят практический опыт и желание развиваться.

Трудоустройство официальное, оплата стабильная, от 10500 до 11000 грн. Условия комфортные, предусмотрен график сутки через три. Это хороший вариант для тех, кто хочет иметь постоянную занятость и не слишком напряженный режим.

Еще одна вакансия, которая может заинтересовать тех, кто рассматривает работу для пенсионеров в Харькове, предлагает компания «Япико». Здесь ищут пиццаоло или ученика без опыта. Ездить нужно будет до станции метро Майдан Конституции.

Предлагают обучение, оплату стажировки и возможность получать сразу от 27 000 до 32 000 гривен. В компании отмечают, что здесь чувствуется командная атмосфера, поддержка от коллег и лояльное отношение руководства.

