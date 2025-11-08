Попри незначне підвищення тарифів на комунальні послуги у Полтавській області, у Калуській громаді тариф на воду залишається одним із найнижчих.

У Калуській громаді відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги у Полтавській області, повідомляє Politeka.

Місцева влада ухвалила рішення переглянути ціни на централізоване водопостачання та водовідведення відповідно до чинного законодавства. Такі зміни відбуваються щороку, щоб підтримувати стабільну роботу системи, оплачувати працю працівників і проводити необхідні ремонти.

За оновленим рішенням, тариф на подачу води залишився без змін — 30,17 гривні за кубометр, тоді як водовідведення зросло з 45,35 до 48,60 гривні за кубометр (з ПДВ). Загальна вартість компослуги тепер становить 78,77 гривні за кубометр, що на 3,25 гривні більше, ніж раніше.

Причиною збільшення стало підвищення вартості електроенергії, матеріалів і витрат, пов’язаних із очищенням стічних вод. Крім того, місто не має власних очисних споруд — усі стоки проходять очистку на приватному підприємстві, яке формує ціну за ці послуги.

Перед затвердженням нової ціни комунальне підприємство провело необхідні економічні розрахунки, які розглянули на засіданні виконавчого комітету. Після ухвалення рішення його оприлюднили офіційно.

Попри незначне підвищення тарифів на комунальні послуги у Полтавській області, у Калуській громаді тариф на воду залишається одним із найнижчих серед міст регіону з населенням до 100 тисяч. Влада наголошує, що зміни є вимушеними та необхідними для стабільного забезпечення споживачів якісними послугами водопостачання і водовідведення.

Крім того, у Полтавській області було підвищено ціни на опалення.

