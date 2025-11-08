Несмотря на незначительное повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области, в Калушской общине тариф на воду остается одним из самых низких.

В Калушской общине произошло повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области, сообщает Politeka.

Местные власти приняли решение пересмотреть цены на централизованное водоснабжение и водоотвод в соответствии с действующим законодательством. Такие изменения происходят каждый год, чтобы поддерживать стабильную работу системы, оплачивать труд работников и проводить необходимые ремонты.

По обновленному решению тариф на подачу воды остался без изменений — 30,17 гривны за кубометр , в то время как водоотвод вырос с 45,35 до 48,60 гривны за кубометр (с НДС). Общая стоимость комуслуги теперь составляет 78,77 гривны за кубометр , что на 3,25 гривны больше , чем раньше.

Причиной увеличения явилось повышение стоимости электроэнергии, материалов и расходов, связанных с очисткой сточных вод. Кроме того, у города нет собственных очистных сооружений — все стоки проходят очистку на частном предприятии, которое формирует цену за эти услуги.

Перед утверждением новой цены коммунальное предприятие провело необходимые экономические расчеты, рассмотренные на заседании исполнительного комитета. После принятия решения его обнародовали официально.

Несмотря на незначительное повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области, в Калушской общине тариф на воду остается одним из самых низких городов региона с населением до 100 тысяч. Власти подчеркивают, что изменения вынуждены и необходимы для стабильного обеспечения потребителей качественными услугами водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, в Полтавской области были повышены цены на отопление.

