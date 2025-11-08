Отримати грошову допомогу для пенсіонерів на Харківщині можуть кілька категорій громадян.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області надаватиметься за участі міжнародних партнерів, повідомляє Politeka.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, яке розширює можливості отримання додаткової фінансової підтримки для літніх людей.

Фінансова програма створена для осіб, які постраждали через воєнні дії. Ініціативу впроваджують Міністерство соціальної політики, Міністерство цифрової трансформації та Програма розвитку ООН за підтримки іноземних донорів.

Отримати грошовоу допомогу для пенсіонерів у Харківській області зможуть кілька категорій громадян:

переселенці,

люди пенсійного віку,

багатодітні родини,

особи з інвалідністю,

мешканці прифронтових і звільнених територій,

громадяни, які втратили житло.

Перевага у наданні виплат надається соціально вразливим групам — малозабезпеченим сім’ям, самотнім літнім людям, матерям, які виховують дітей самостійно, а також родинам, де є діти з інвалідністю.

Зазвичай така підтримка виплачується протягом трьох місяців із можливістю подовження терміну до пів року. Гроші надходитимуть на банківські рахунки або видаватимуться у відділеннях Укрпошти.

Для отримання коштів потрібно стежити за публікаціями благодійних організацій на офіційних сторінках у соціальних мережах, зокрема у Facebook. Частина установ пропонує онлайн-реєстрацію, інші приймають звернення лише офлайн.

Організатори наголошують, що ніхто не має права вимагати паролі чи коди від банківських карток. У мережі трапляються шахрайські схеми, тому перед поданням заявки варто перевіряти достовірність інформації на офіційних ресурсах міжнародних фондів.

