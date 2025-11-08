Графік відключення світла в Дніпропетровській області з 10 по 16 листопада дозволяє мешканцям своєчасно підготуватися до планових робіт на електромережах.

Графік відключення світла в Дніпропетровській області з 10 по 16 листопада буде введено через заплановані технічні роботи, які торкнуться кількох районів, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК".

10 листопада енергопостачання призупинять у Павлограді — на Героїв України та Дмитра Бочарникова, а також у Жовтих Водах — на Авангардній, Героїв України, Івана Богуна, Покровській, Березневій, Героїв Чорнобиля, Заводській, Михайла Грушевського, Ярослава Мудрого та суміжних провулках. У Криворізькому районі цього дня обмеження запроваджено в Радушному — на Будівельній, Клубній, Лікарняній.

11 числа зміни торкнуться знову Жовтих Вод: Баластна, Богдана Ступки, Володимира Великого, Євгена Черняхівського, Залізнична, Зоряна, Козакова Дача, Лісова, Львівська, Осіння, Підгірна, Севастопольська, Степова, а також частини Миролюбівки та Полтаво-Боголюбівки.

12 листопада знеструмлення плануються в П’ятихатках (Олександрійська), Чкаловці (Вільна, Набережна) і Новоолександрівці (Садова, СТ «Лісова красуня»).

13 числа роботи триватимуть в Інгульці — на провулку Степовому й вулиці Степній.

14 числа заплановано оновлення мереж у Самарівському районі: Зарічне, Черкаське та навколишні адреси. Того ж дня зміни можливі у П’ятихатках (Лесі Українки) і Кривому Розі — Василя Біднова, Левицького, Мирослава Андрущука, Олега Ричкова, Сергія Заїки, Федора Дацка, а також у Новому Кременчуці на Трудовій.

