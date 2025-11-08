На споживчому ринку спостерігаються відчутні цінові коливання та дефіцит продуктів у Полтавській області, повідомляє Politeka.

У регіоні формується дефіцит продовольчих товарів, що вже призводить до помітного зростання вартості окремих продуктів.

Основною причиною дефіциту продуктів у Полтавській області стали складні погодні умови навесні. Різке похолодання та заморозки, які охопили область, суттєво пошкодили фруктові насадження — приблизно десята частина садів була знищена. У результаті фермери прогнозують зменшення врожаю груш, яблук та інших плодових культур, що неминуче вплине на цінову політику протягом сезону.

Аграрії наголошують, що несприятлива погода змусила їх суттєво збільшити витрати на догляд за садами. Зокрема, собівартість вирощування груші зросла приблизно на 30% порівняно з минулим роком. Попри втрати, виробники сподіваються частково компенсувати збитки завдяки підвищенню цін на готову продукцію. Експерти попереджають, що цього року в Полтавській області може виникнути дефіцит місцевих фруктів, зокрема груші.

Водночас ринок картоплі демонструє протилежну тенденцію. Нині середня ціна цього овочу у великих супермаркетах становить близько п’ятнадцяти гривень десяти копійок за кілограм — це більш ніж на одну гривню менше, ніж у вересні. Таке здешевлення пояснюється високими обсягами постачання нового врожаю та жорсткою конкуренцією між великими агровиробниками.

Як зазначає виконавча директорка Асоціації виробників картоплі Ольга Самойличенко, поточне зниження вартості є тимчасовим. Поки тримаються відносно теплі погодні умови, ціни залишатимуться стабільними. Однак уже з настанням холодів ситуація може змінитися.

За словами експертки, дрібні фермери та власники присадибних господарств, які не мають достатніх умов для зберігання врожаю, будуть змушені скорочувати обсяги продажів. Частина картоплі може бути втрачена через переохолодження або псування. Це, своєю чергою, призведе до зменшення пропозиції на ринку та створить передумови для локального дефіциту продукту вже ближче до зими.

