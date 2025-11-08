На потребительском рынке наблюдаются ощутимые ценовые колебания и дефицит в Полтавской области, сообщает Politeka.

В регионе формируется дефицит продовольственных товаров, что приводит к заметному росту стоимости отдельных продуктов.

Основной причиной дефицита в Полтавской области стали сложные погодные условия весной. Резкое похолодание и охватившие область заморозки существенно повредили фруктовые насаждения — примерно десятая часть садов была уничтожена. В результате фермеры прогнозируют уменьшение урожая груш, яблок и других плодовых культур, что неизбежно отразится на ценовой политике в течение сезона.

Аграрии отмечают, что неблагоприятная погода заставила их существенно увеличить расходы на уход за садами. В частности, себестоимость выращивания груши выросла примерно на 30% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на потери, производители надеются частично компенсировать ущерб благодаря повышению цен на готовую продукцию. Эксперты предупреждают, что в этом году в Полтавской области может возникнуть дефицит местных фруктов, включая грушу.

В то же время, рынок картофеля демонстрирует противоположную тенденцию. Сейчас средняя цена этого овоща в крупных супермаркетах составляет около пятнадцати гривен десяти копеек за килограмм — это больше чем на одну гривну меньше, чем в сентябре. Такое удешевление объясняется высокими объемами снабжения нового урожая и жесткой конкуренцией между крупными агропроизводителями.

Как отмечает исполнительный директор Ассоциации производителей картофеля Ольга Самойличенко, текущее снижение стоимости временное. Пока держатся относительно теплые погодные условия, цены будут оставаться стабильными. Однако уже с наступлением холодов ситуация может измениться.

По словам эксперта, мелкие фермеры и владельцы приусадебных хозяйств, не имеющие достаточных условий для хранения урожая, будут вынуждены сокращать объемы продаж. Часть картофеля может быть потеряна из-за переохлаждения или порчи. Это в свою очередь приведет к уменьшению предложения на рынке и создаст предпосылки для локального дефицита продукта уже ближе к зиме.

