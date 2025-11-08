Вводится новый график движения транспорта в Киеве и изменится схема движения популярных маршрутов маршрутов.

Новый график движения транспорта в Киеве внедряется через продовольственные ярмарки, которые могут повлиять на время поездок киевлян на выходных, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в «Киевпасстрансе».

8 и 9 ноября вводится новый график движения транспорта в Киеве на восьми маршрутах через продовольственные ярмарки на шести улицах столицы.

Пассажирам следует заранее спланировать свой маршрут и учесть возможные задержки. Ярмарки традиционно проводятся в выходные дни на разных локациях столицы.

Изменения, действующие 8 ноября на автобусных маршрутах

№ 2 будет курсировать от ул. Вахтанга Кикабидзе до проспекта Отрадного по привычному маршруту, после чего будет двигаться по бульвару Вацлава Гавела — без заезда на проспект Отрадный, Академика Шалимова и Академика Стражеско. Далее транспорт продолжит движение по Виталия Скакуна по действующей схеме.

до проспекта Отрадного по привычному маршруту, после чего будет двигаться по бульвару Вацлава Гавела — без заезда на проспект Отрадный, Академика Шалимова и Академика Стражеско. Далее транспорт продолжит движение по Виталия Скакуна по действующей схеме. № 39 по направлению к Лысогорскому переулку будет ехать через проспекты Голосеевский и Науки, далее — по Лысогорской до транспортной развязки на пересечении с ул. Ракетной и Панорамной, после чего — снова Лысогорской к Лысогорскому переулку. В обратном направлении останется без изменений.

будет ехать через проспекты Голосеевский и Науки, далее — по Лысогорской до транспортной развязки на пересечении с ул. Ракетной и Панорамной, после чего — снова Лысогорской к Лысогорскому переулку. В обратном направлении останется без изменений. № 98 будет курсировать по обновленной схеме : от улицы Радунской через Будищанскую, Оноре де Бальзака (нечетная сторона), Александры Экстер, проспект Червоной Калины, Сержа Лифаря и Пуховскую - до ТЭЦ-6.

: от улицы Радунской через Будищанскую, Оноре де Бальзака (нечетная сторона), Александры Экстер, проспект Червоной Калины, Сержа Лифаря и Пуховскую - до ТЭЦ-6. № 110 будет направляться по улице Радунской, в обратном направлении — Радунской через Лисковскую и Милославскую. Далее движение продлится ул. Градинской, Оноре де Бальзака (четной стороной — в обратном направлении нечетной), Александры Экстер, по проспекту Красной Калины, по улицам Сержа Лифаря, Николая Закревского — по привычному маршруту до станции метро «Площадь Украинских Героев».

Изменения, действующие 9 ноября на автобусных рейсах

№ 31 будет работать следующим образом : от станции метро «Политехнический институт» – через проспект Берестейский, Богдана Гаврилишина, Довнар-Запольского, Дегтяревскую, Белорусскую, Деревлянскую, Юрия Ильенко, Академика Ромоданова, Загоровскую, Князя Владимира Мономаха – до ул. Татарской.

: от станции метро «Политехнический институт» – через проспект Берестейский, Богдана Гаврилишина, Довнар-Запольского, Дегтяревскую, Белорусскую, Деревлянскую, Юрия Ильенко, Академика Ромоданова, Загоровскую, Князя Владимира Мономаха – до ул. Татарской. № 110 и № 112 будут следовать соответственно от станций метро «Площадь Украинских Героев» и «Лукьяновская» до ул. Радужной по действующим рейсам. Затем они будут ехать через Ивана Микитенко, Сирожупанников и Сулеймана Стальского, после чего будут возвращаться к обычному проезду. В обратном направлении движение останется без изменений.

