Во Львовской области внутренне перемещенные лица и пенсионеры смогут получить новое пособие от государства, сообщает Politeka.net.

Правительство Украины готовит к запуску социальную программу под названием «Тепла зима», направленную на поддержку граждан в период холодов.

Цель этой инициативы – помочь людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, чтобы они могли обеспечить базовые потребности в отопительный сезон — тепло, еду и лекарства. Согласно условиям программы, единовременную финансовую помощь в размере 6500 гривен смогут получить наиболее уязвимые категории населения.

Выплата будет носить разовый характер и будет действовать в течение 180 дней с момента ее зачисления. Если средства не будут использованы в установленные сроки, они автоматически вернутся в государственный бюджет. Деньги будут поступать на специально созданную «Дия.Карту», ​​что гарантирует прозрачность и контроль за расходами.

Денежную помощь в рамках программы «Тепла зима» для ВПЛ Львовской области смогут использовать для покрытия первоочередных зимних расходов, среди которых:

покупка теплой одежды, обуви или одеял;

оплата коммунальных услуг - в частности газа, электроэнергии и отопления;

приобретение продуктов питания;

закупка медикаментов и средств гигиены;

оплата транспортных услуг.

Право на получение помощи будут иметь следующие категории граждан:

дети, которые находятся под опекой или попечительством, в том числе дети с инвалидностью, воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа;

внутренне перемещенные лица с инвалидностью I группы;

дети из малообеспеченных семей;

одинокие пенсионеры, получающие прибавку по уходу.

В настоящее время правительство продолжает прорабатывать механизм реализации программы. Дополнительную информацию о порядке подачи заявлений и технических деталях выплат планируют обнародовать в ближайшее время.

Источник: На пенсии.

