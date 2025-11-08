Во Львовской области внутренне перемещенные лица и пенсионеры смогут получить новое пособие от государства, сообщает Politeka.net.
Правительство Украины готовит к запуску социальную программу под названием «Тепла зима», направленную на поддержку граждан в период холодов.
Цель этой инициативы – помочь людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, чтобы они могли обеспечить базовые потребности в отопительный сезон — тепло, еду и лекарства. Согласно условиям программы, единовременную финансовую помощь в размере 6500 гривен смогут получить наиболее уязвимые категории населения.
Выплата будет носить разовый характер и будет действовать в течение 180 дней с момента ее зачисления. Если средства не будут использованы в установленные сроки, они автоматически вернутся в государственный бюджет. Деньги будут поступать на специально созданную «Дия.Карту», что гарантирует прозрачность и контроль за расходами.
Денежную помощь в рамках программы «Тепла зима» для ВПЛ Львовской области смогут использовать для покрытия первоочередных зимних расходов, среди которых:
- покупка теплой одежды, обуви или одеял;
- оплата коммунальных услуг - в частности газа, электроэнергии и отопления;
- приобретение продуктов питания;
- закупка медикаментов и средств гигиены;
- оплата транспортных услуг.
Право на получение помощи будут иметь следующие категории граждан:
- дети, которые находятся под опекой или попечительством, в том числе дети с инвалидностью, воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа;
- внутренне перемещенные лица с инвалидностью I группы;
- дети из малообеспеченных семей;
- одинокие пенсионеры, получающие прибавку по уходу.
В настоящее время правительство продолжает прорабатывать механизм реализации программы. Дополнительную информацию о порядке подачи заявлений и технических деталях выплат планируют обнародовать в ближайшее время.
Источник: На пенсии.
