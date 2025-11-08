График отключения света в Днепропетровской области с 10 по 16 ноября позволяет жителям своевременно подготовиться к плановым работам на электросетях.

График отключения света в Днепропетровской области с 10 по 16 ноября будет введен из-за запланированных технических работ, которые коснутся нескольких районов, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК" .

10 ноября энергоснабжение приостановят в Павлограде - на Героев Украины и Дмитрия Бочарникова, а также в Желтых Водах - на Авангардной, Героев Украины, Ивана Богуна, Покровской, Мартовской, Героев Чернобыля, Заводской, Михаила Грушевского, Ярослава Мудрого и смежных переул. В Криворожском районе в этот день ограничения введены в Радушном — на Строительной, Клубной, Больничной.

11 числа смены коснутся снова Желтых Вод: Балластная, Богдана Ступки, Владимира Великого, Евгения Черняховского, Железнодорожная, Звездная, Казакова Дача, Лесная, Львовская, Осенняя, Подгорная, Севастопольская, Степная, а также части Миролюбовки и Полтаво-Боголюбовки.

12 ноября обесточения планируются в Пятихатках (Александрийская), Чкаловке (Вольная, Набережная) и Новоалександровке (Садовая, СО «Лесная красавица»).

13 числа работы будут продолжаться в Ингульце - на переулке Степном и улице Степной.

14 числа запланировано обновление сетей в Самаровском районе: Заречное, Черкасское и окружающие адреса. В тот же день изменения возможны в Пятихатках (Лесе Украинки) и Кривом Роге – Василии Биднове, Левицком, Мирославе Андрущуке, Олеге Рычкове, Сергее Заике, Федоре Дацке, а также в Новом Кременчуге на Трудовой.

