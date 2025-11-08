Получить денежную помощь для пенсионеров в Харьковской области могут несколько категорий граждан.

Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области будет предоставляться с участием международных партнеров, сообщает Politeka.

Кабинет Министров принял решение, расширяющее возможности получения дополнительной финансовой поддержки для пожилых людей.

Финансовая программа создана для лиц, пострадавших из-за военных действий. Инициативу внедряют Министерство социальной политики, Министерство цифровой трансформации и Программа развития ООН при поддержке иностранных доноров.

Получить денежную помощь для пенсионеров в Харьковской области могут несколько категорий граждан:

переселенцы,

люди пенсионного возраста,

многодетные семьи,

лица с инвалидностью,

жители прифронтовых и освобожденных территорий,

граждане, лишившиеся жилья.

Преимущество в предоставлении выплат предоставляется социально уязвимым группам — малообеспеченным семьям, одиноким пожилым людям, матерям, воспитывающим детей самостоятельно, а также семьям, где есть дети с инвалидностью.

Обычно такая поддержка выплачивается за три месяца с возможностью продления срока до полугода. Деньги будут поступать на банковские счета или выдаваться в отделениях Укрпочты.

Для получения средств нужно следить за публикациями благотворительных организаций на официальных страницах в социальных сетях, в частности, в Facebook. Часть учреждений предлагает онлайн-регистрацию, другие принимают обращение только в автономном режиме.

Организаторы отмечают, что никто не имеет права требовать пароли или коды от банковских карт. В сети встречаются мошеннические схемы, поэтому перед подачей заявки следует проверять достоверность информации на официальных ресурсах международных фондов.

Источник: Факты.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харькове: где раздают еду, перечень важных условий.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области: украинцам готовы помочь, сколько можно получить.

Как сообщала Politeka, Дефицит мяса в Харьковской области: украинцам раскрыли, почему возникли проблемы.