Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области будет предоставляться с участием международных партнеров, сообщает Politeka.
Кабинет Министров принял решение, расширяющее возможности получения дополнительной финансовой поддержки для пожилых людей.
Финансовая программа создана для лиц, пострадавших из-за военных действий. Инициативу внедряют Министерство социальной политики, Министерство цифровой трансформации и Программа развития ООН при поддержке иностранных доноров.
Получить денежную помощь для пенсионеров в Харьковской области могут несколько категорий граждан:
- переселенцы,
- люди пенсионного возраста,
- многодетные семьи,
- лица с инвалидностью,
- жители прифронтовых и освобожденных территорий,
- граждане, лишившиеся жилья.
Преимущество в предоставлении выплат предоставляется социально уязвимым группам — малообеспеченным семьям, одиноким пожилым людям, матерям, воспитывающим детей самостоятельно, а также семьям, где есть дети с инвалидностью.
Обычно такая поддержка выплачивается за три месяца с возможностью продления срока до полугода. Деньги будут поступать на банковские счета или выдаваться в отделениях Укрпочты.
Для получения средств нужно следить за публикациями благотворительных организаций на официальных страницах в социальных сетях, в частности, в Facebook. Часть учреждений предлагает онлайн-регистрацию, другие принимают обращение только в автономном режиме.
Организаторы отмечают, что никто не имеет права требовать пароли или коды от банковских карт. В сети встречаются мошеннические схемы, поэтому перед подачей заявки следует проверять достоверность информации на официальных ресурсах международных фондов.
Источник: Факты.
