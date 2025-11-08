Отримати безкоштовні продукти у Харківській області від фонду можуть внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, багатодітні родини, а також громадяни пенсійного віку.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харківській області можна отримати від благодійної організації "Родинний Фонд", повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що відомо про роботу організації.

Діяльність фонду охоплює широкий спектр напрямів. Насамперед організація надає допомогу дітям, забезпечуючи їх необхідними речами першої потреби. До цього переліку входять дитяче харчування, засоби гігієни, підгузки, одяг, взуття, іграшки та інші товари, які допомагають родинам у складних життєвих обставинах.

Для отримання такої допомоги батькам потрібно особисто звернутися до офісу у робочий час, маючи при собі паспорт та свідоцтво про народження дитини.

Окремим напрямом роботи є видача безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів у Харківській області. Зокрема, йдеться про людей, які потребують підтримки через складне матеріальне становище. Щоб отримати допомогу, необхідно заповнити онлайн-форму, посилання на яку фонд публікує на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах.

Крім гуманітарної допомоги для цивільного населення, організація активно підтримує військових підрозділів та медичні установи Харкова і Харківської області, передаючи необхідні ресурси, обладнання та речі першої потреби.

Отримати допомогу від фонду можуть внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, багатодітні родини, а також громадяни пенсійного віку. Для реєстрації на отримання допомоги необхідно заповнити онлайн-форму. Звернення приймаються лише особисто у штабі фонду — адресна доставка або відправлення поштою не здійснюється.

Про відкриття реєстрації, видачу гуманітарної допомоги та інші важливі оновлення фонд повідомляє на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах, зокрема у Facebook та Instagram.

Видача здійснюється за живою чергою з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 16:00 за адресою: місто Харків, вулиця Алчевських, 17. При собі необхідно мати оригінали документів, що підтверджують особу.

