Получить бесплатные продукты в Харьковской области от фонда могут внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью, многодетные семьи и граждане пенсионного возраста.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской области можно получить от благотворительной организации "Семейный Фонд", сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что известно о работе организации.

Деятельность фонда включает широкий спектр направлений. Прежде всего, организация оказывает помощь детям, обеспечивая их необходимыми вещами первой потребности. В этот список входят детское питание, средства гигиены, подгузники, одежда, обувь, игрушки и другие товары, которые помогают семьям в сложных жизненных обстоятельствах.

Для получения такой помощи родителям нужно лично обратиться в офис в рабочее время, имея при себе паспорт и свидетельство о рождении ребенка.

Отдельным направлением работы является выдача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской области. В частности, речь идет о людях, нуждающихся в поддержке из-за сложного материального положения. Чтобы получить помощь, необходимо заполнить онлайн форму, ссылку на которую организация публикует на своих официальных страницах в социальных сетях.

Кроме гуманитарной помощи для гражданского населения, организация активно поддерживает военные подразделения и медицинские учреждения Харькова и Харьковской области, передавая необходимые ресурсы, оборудование и вещи первой необходимости.

Получить пособие от фонда могут внутренне перемещенные лица, люди с инвалидностью, многодетные семьи, а также граждане пенсионного возраста. Для регистрации на получение пособия необходимо заполнить онлайн-форму. Обращения принимаются только лично в штабе фонда – адресная доставка или отправка по почте не осуществляется.

Об открытии регистрации, выдаче гуманитарной помощи и других важных обновлениях фонд сообщает на своих официальных страницах в социальных сетях, в частности в Facebook и Instagram.

Выдача осуществляется за живой очередью с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00 по адресу: город Харьков, улица Алчевских, 17. При себе необходимо иметь оригиналы подтверждающих личность документов.

