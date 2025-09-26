Подорожание продуктов в Запорожье коснулось некоторых групп товаров, сообщает Politeka.

Как информируют в Главном управлении статистики региона, с начала года ценники на продовольствие выросли на 5,8%, что практически соответствует общеукраинскому показателю в 6%.

Подорожание продуктов в Запорожье также отразилось на том, что в августе потребительские цены прибавили еще 0,1%, в то время как по стране в целом зафиксировали незначительное снижение на 0,2%.

Наибольшее влияние на потребительскую корзину оказывают пищевые товары. Мясо и производные в Запорожье подорожали на 0,9%, а с начала года их стоимость выросла на 17,8%.

Рыба и морепродукты прибавили в стоимости 3,7%, молоко поднялось на 2,2%, а яйца выросли на 3,8%. Именно этот набор товаров влияет на кошелек обычного украинца, когда он идет в магазин или на рынок.

В то же время август принес определенное облегчение в некоторых сегментах. Сезонные овощи на рынках и в магазинах подешевели в среднем на 8,8%. Больше всего упали ценники на баклажаны, морковь, лук, капусту и картофель, где снижение составило от 16,3% до 43,1%.

Фрукты также стали стоить меньше на 5,6%, хотя через год они уже поднялись на 44%. Сахар упал на 1,8%, что несколько уменьшает нагрузку на семейный бюджет.

Кроме этого, на первую декаду сентября 2025 года средний ценник на десяток яиц колеблется от 67,90 до 72,53 гривны по данным Минфина.

Эксперты прогнозируют постепенное увеличение стоимости уже со второй половины сентября, потому что завершается сезон предложения от небольших ферм, маленьких птицефабрик и домашних хозяйств.

Промышленное предложение будет оставаться на стабильном уровне, однако из-за сезонных колебаний и расходов на комбикорм, стоимость может изменяться.

