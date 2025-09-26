Нова система оплати проїзду в Івано-Франківську також пропонує пасажирам перевірені альтернативні методи розрахунку, які дозволяють продовжувати користуватися громадським транспортом без перешкод.

Нова система оплати проїзду в Івано-Франківську з 1 жовтня тимчасово змінює доступність сервісів, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає КП «Електроавтотранс» ІФ.

Мешканці міста не зможуть оплачувати квитки через EasyPay: QR-платіж за допомогою застосунку буде недоступний орієнтовно до грудня 2025 року.

Продаж квитків через EasyPay призупиняється з 25 вересня 2025 року. Раніше придбані проїзні залишаються дійсними, тож скористатися ними можна буде до 30 вересня включно. Таким чином, користувачі мають запланувати поїздки з урахуванням цих термінів.

Якщо EasyPay тимчасово не працює, пасажирам пропонують альтернативні способи оплати. Зокрема, скористатися QR-кодами від Portmone, Monobank або ПриватБанк. Ці методи дозволяють продовжувати оплату проїзду безконтактно, зручно і швидко, навіть поки EasyPay не відновить роботу.

Наголошується, що зміни введено тимчасово і вони мають на меті оптимізацію системи розрахунку та покращення сервісу для пасажирів. Водночас містянам радять заздалегідь подбати про альтернативні способи, аби уникнути незручностей під час поїздок у громадському транспорті.

Отже, нова система оплати проїзду в Івано-Франківську передбачає тимчасову недоступність EasyPay з 1 жовтня 2025 року, а також пропонує пасажирам перевірені альтернативні методи розрахунку, які дозволяють продовжувати користуватися громадським транспортом без перешкод.

До слова, в місті також повідомляли про обмеження руху.

Це стосується автомобільної дороги місцевого значення С090205 Красноїлля – Замагора – Верховина. На даному участку повністю перекриватимуть проїзд транспорту у зв’язку з проведенням капітального ремонту мосту.

