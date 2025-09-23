Місцевих жителів попередили про тимчасові зміни у пересування в Івано-Франківській області через обмеження руху.

Обмеження руху в Івано-Франківській області означає повну заборону на пересування, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційній Фейсбук-сторінці Верховинської селищної ради, з 22 по 25 вересня мешканці регіону та водії повинні враховувати обмеження руху в Івано-Франківській області.

Це стосується автомобільної дороги місцевого значення С090205 Красноїлля – Замагора – Верховина. На даному участку повністю перекриватимуть проїзд транспорту у зв’язку з проведенням капітального ремонту мосту.

Роботи відбуватимуться щоденно з 10:00 до 18:00. Місцева влада закликає планувати поїздки заздалегідь та враховувати ці тимчасові незручності.

Обмеження руху в Івано-Франківській області на цьому напрямку викликані необхідністю проведення ремонтних робіт для безпеки всіх водіїв та пасажирів.

Крім того, раніше також повідомлялося, що у самому облцентрі проводяться роботи з підвищення безпеки на вулицях.

На Сухомлинського працівники комунального підприємства "Муніципальна дорожня компанія" встановлюють сучасні уповільнювачі, аби зробити пішохідні переходи безпечнішими.

Аналогічні заходи планують на Гетьмана Дорошенка поблизу ліцею № 2, ліцею імені В’ячеслава Чорновола, Івано-Франківського вищого професійного училища сервісного обслуговування техніки та гуртожитків Карпатського національного університету імені Василя Стефаника.

Комунальники встановлюють "берлінські подушки" та делініатори зі світловідбивачами. Це сучасні елементи дорожнього обладнання, які допомагають уповільнити транспорт, зменшують ризики аварій та покращують видимість на дорогах у темну пору доби.

