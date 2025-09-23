Местных жителей предупредили о временных изменениях в передвижении в Ивано-Франковской области из-за ограничения движения.

Ограничение движения в Ивано-Франковской области означает полный запрет на передвижение, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном Фейсбуке-странице Верховинского поселкового совета, с 22 по 25 сентября жители региона и водители должны учитывать ограничения движения в Ивано-Франковской области.

Это касается автомобильной дороги местного значения С090205 Красноилья – Замагора – Верховина. На данном участке будут полностью перекрывать проезд транспорта в связи с проведением капитального ремонта моста.

Работы будут проходить ежедневно с 10:00 до 18:00. Местные власти призывают планировать поездки заранее и учитывать эти временные неудобства.

Ограничения движения в Ивано-Франковской области на этом направлении вызваны необходимостью проведения ремонтных работ по безопасности всех водителей и пассажиров.

Кроме того, ранее также сообщалось, что в самом облцентре проводятся работы по повышению безопасности на улицах.

На Сухомлинском работники коммунального предприятия "Муниципальная дорожная компания" устанавливают современные замедлители, чтобы сделать пешеходные переходы более безопасными.

Аналогичные мероприятия планируют на Гетьмана Дорошенко вблизи лицея №2, лицея имени Вячеслава Чорновила, Ивано-Франковского высшего профессионального училища сервисного обслуживания техники и общежитий Карпатского национального университета имени Василия Стефаника.

Коммунальщики устанавливают "берлинские подушки" и делиниаторы со световозвращателями. Это современные элементы дорожного оборудования, которые помогают замедлить транспорт, уменьшают риски аварий и улучшают видимость на дорогах в темное время суток.

